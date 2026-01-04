К ато кинозвезда, превърнала се в активист за правата на животните, Бриджит Бардо обеща да посвети живота си на всички същества, големи и малки.

Погребението на Брижит Бардо ще се състои на 7 януари в Сен Тропе

В годините преди смъртта ѝ миналата неделя на 91-годишна възраст, френската икона дори предложи да бъде погребана сред многобройните си домашни любимци, които носеха имена като Сидони Козата, Бонхом Магарето и Пупее Понито.

Сега обаче двама от водещите мъже в живота на г-жа Бардо са в ожесточен спор, който е оставил много от животните без дом . Четвъртият съпруг, 83-годишният Бернар Д'Ормал, каза, че домашните любимци са били „недохранени и живеят в мръсотия“ след малтретиране от страна на мъжа, когото бившата актриса е назначила да се грижи за тях.

Daily Mail разкрива, че това е 55-годишният Ерик Гусе, който управлява животинския лагер „Ла Гариг“ на Бардо от четири години. Парцелът от 25 акра е на кратко разстояние с кола от Ла Мадраг, главният дом на Бардо в Сен Тропе.

Бившият секс символ купува „Ла Гариг“ през 1979 г., построява параклис в мексикански стил до главната къща и погребва животните си около него. След съобщения за малтретиране на животни в края на 2025 г., отношенията с Гусе охладняха и фондация „Брижит Бардо“ отне от грижите му 30 домашни любимци, включително 15 кози, кокошки, гъски, пони и магаре.

В събота вечер Гусе, който отрича всякакви нарушения, заяви, че му е забранено да се свързва с Д'Ормал, което означава, че четирите кучета, 15 котки, девет овце и четири прасета, оставени на обекта, са изправени пред „много несигурно бъдеще“. Той добави: „Винаги сме действали според желанията на Бриджит“. Гусе каза, че все още има договор за работа в Ла Гариг, който Бардо посети за последно през август.

Фондация „Бардо“ потвърди, че животните са били премахнати през ноември поради „небрежност на гледача“. На въпрос за останалите, говорител заяви, че „нищо не е решено“.