П огребението на Брижит Бардо ще се състои в църква в Сен Тропе на 7 януари, след което ще последва „частно“ погребение в града на Френската Ривиера, съобщи фондацията на покойната актриса, цитирана от АФП.

По-рано от кметството заявиха, че филмовата звезда, превърнала се в активист за правата на животните, която почина в неделя, 28 декември, на 91-годишна възраст, ще бъде положена в крайморското гробище на града. Фондацията „Брижит Бардо“ не потвърди веднага тази информация.

Бардо стана известна в началото на 20-те си години с филма „И Бог създаде жената“ от 1956 г, след което участва в около 50 филма, но през 1973 г. се оттегли от киното, за да се посвети изцяло на борбата за защита на животните.

Нейните антиимигрантски възгледи и подкрепата ѝ за крайната десница обаче предизвикаха полемика. Тя е осъждана пет пъти за подбуждане към омраза, най-вече срещу мюсюлманите, но и срещу жителите на френския остров Реюнион, които описва като „диваци“.