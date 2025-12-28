Н а 91-годишна възраст почина легендата на френското кино Брижит Бардо, съобщават френските медии.

„Фондация Брижит Бардо съобщава с огромна тъга за кончината на своята основателка и председателка Брижит Бардо - световноизвестна актриса и певица, която избра да се откаже от престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на защитата на животните и на своята фондация“, се посочва в съобщението на фондацията й, изпратено до АФП, без да се уточнява денят или мястото на смъртта.

Бардо се оттегли от киното преди повече от петдесет години, оставяйки след себе си около петдесет филма.

В началото на октомври Бардо издаде своята нова книга „Моят ББуквар“.

Тя съдържа някои остри мнения за колеги актьори, еротиката, политиката и съвременния свят, отбелязва издателят Fayard и допълва, че книгата, написана изцяло на ръка, е „потапяне в личността на жена, оставила следа в своето време с независимостта, ангажираността и смелостта си“.

Структурирана като речник – от А за „Abandon“ (отказ) до Z за „Zoo“ (зоопарк) – книгата събира кратки текстове, написани с характерния кръгъл почерк на 91-годишната Бардо.

Актрисата изразява обичта си към Жан-Пол Белмондо, когото нарича „страхотен човек, гениален актьор, забавен и смел“. За Ален Делон отбелязва, че „носи в себе си най-доброто и най-лошото“, а за Марчело Мастрояни казва, че макар да е „очарователен“, е „добър актьор без гений и без да е незабравима личност“.

Относно еротиката Бардо – прославила се с филма „И Бог създаде жената“, пише, че това са „любовни игри, в които всичко е позволено: въображение, смущаваща перверзия и чувствена освободеност“.

Говорейки за Сен Тропе, където притежава вилата La Madrague, тя изразява съжаление, че „това толкова красиво малко рибарско селце“ се е превърнало в „град на милиардери, в който вече не се разпознава старият му чар“.

Като активист за правата на животните Бардо е безпощадна и към състоянието на Франция, определяйки я като „скучна, тъжна, покорна, болна, омразна, опустошена, обикновена, вулгарна“. По думите ѝ „дясната партия е единственото спешно лекарство за агонията на Франция“. Тя отново заявява близостта си с Марин льо Пен и партията „Национален сбор“ (RN).

Изключително дискретна в медийните си изяви, Брижит Бардо вече е публикувала през 1996 г. мемоарите си Initiales BB („Инициали ББ“).

Източник: БТА