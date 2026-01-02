Б отев (Пловдив) ще продаде халфа Енрике Жоку на втородивизионния Маниса, съобщават турските медии. Според информацията Маниса ще плати на Ботев за дефанзивния халф сумата от 350 хиляди евро. В Турция отбелязват, че Жоку не е получавал достатъчно игрово време при пловдивчани. В южната ни съседка твърдят, че сделката между двата клуба може да се счита за сигурна.

Бенфика ще получи 3% от трансфера като сума за компенсация за развитието на Жоку. Това възлиза на малко над 8 хиляди евро. По 1% от трансфера по сделката ще получат още отборите на на Портимонензе и Фейрензе. Жоку е роден в Гвинея-Бисау и е продукт на академията на Бенфика. Той е бивш юношески национал на Португалия в различните възрасти, като за съставите до 18 и 19 години играе под ръководството на Пауло Бенто.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX