К апитанът на ЦСКА Адриан Лапеня използа социалните мрежи, за да благодари на феновете за подкрепата по време на вечното дерби.

Испанският защитник отсече, че се гордее със своите съотборници.

„Дербито ни принадлежи! Гордея се с този отбор, гордея се с тази битка. Благодаря ви за подкрепата, тази победа е за вас, армейци“, сподели Лапеня в Инстаграм под серия от свои снимки с червения екип по време на двубоя.

Нападателят на „армейците“ Леандро Годой, за когото това бе първо дерби срещу Левски, също не скри радостта си от успеха.

„Дербитата се печелят. Само ЦСКА София. Всички заедно, отбор“, написа аржентинският стрелец.