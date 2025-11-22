"Много от вас изключително коректно уважиха, с нужното уважение и респект към господин Хьогмо, това, което е постигнал в кариерата си. Не беше лесен изборът. Знаете, че в последните 14 години Лудогорец се превърна в доминант в нашия футбол. Съблекалнята е един от основните проблеми на Лудогорец, защото има много добри футболисти, трябва и характер, а тези характери трудно се управляват. Стигна се до няколко негативни резултата. Не това беше проблемът, а играта на отбора и многото контузени състезатели, които са в основата на по-слабите резултати. Стигна се до раздялата с господин Мота. Избрахме кандидатурата на господин Хьогмо", бяха първите думи на Георги Караманджуков, който представи новия треньор на "орлите".

„По наша преценка в момента има нужда от спокойствие. Той с неговия опит, все пак е работил толкова години, ще съумее да внесе необходимото спокойствие в съблекалнята. През последните 14 години това не е първата такава ситуация. В първата година пет кръга преди кръга изоставахме с осем точки. Неслучайно казах, че всички, които работим в Лудогорец, сме едно семейство, имаме характери и не се предаваме никога. Има комплексни причини за спада. Има колеги от вас, които коректно оценяват нещата. Когато си продал петимата си най-добри футболисти и още седем-осем са трайно контузени, няма как това да не се отрази“, заяви спортният директор.

„Четвърти полусезон сме почти без подготовка. Промяната в основната фаза на евротурнирите има два мача през януари. Играем и финали за Купата на България. Станахме шампиони още на 27 април и ако не беше Купата, щяхме да пуснем основните играчи в почивка. Започваме от първия кръг в Европа. Имаме 17 дни подготовка за още два мача в Европа и 17 в първенството, ако продължим за Купата, има и Суперкупа“, отсече Караманджуков.

„Радвам се, че Левски и Арда играха плейофи. Само с няколко отбора в групите и висок коефициент ще вдигнем футбола. От няколко години се опитваме да сменим – зимата да е основната част на селекцията, да имат време за аклиматизация и да са готови в евротурнирите. И лятото не е лесно да се направи селекция. През тези години няма футболист, който да сме взели без желанието на треньора, така че тази година пак ще спазим нашето верую треньорът да е основната фигура, естествено съобразно с възможностите на клуба“, завърши той.