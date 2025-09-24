К метът на Враца Калин Каменов на практика призна, че Христо Янев напуска местния Ботев и поема ЦСКА.

"За добро или за лошо Христо Янев избра своето бъдеще и то не е свързано с Ботев Враца. Пожелавам му успех с отбора на сърцето му и му благодаря за годините прекарани в Ботев Враца.

Въпреки всички трудности, той успя да изгради боеспособен тим с български играчи, който може да се противопостави на всеки. Още днес всички привърженици на Ботев Враца ще разберат кой талантлив български треньор ще поеме четата на Господарите на Северозапада. Става въпрос за специалист, желан от голяма част от отборите в Първа лига. Очаквайте приятна изненада...", написа градоначалникът.

Говори се, че новият треньор на Ботев Враца ще бъде Тодор Симов, който беше помощник на Станимир Стоилов в Левски.