С лавия и ЦСКА не се победиха в столично дерби от седмия кръг на Първа лига, завършвайки 2:2.

„Червените“ поведоха още в третата минута с попадение от центъра на Джеймс Ето’о. Домакините обаче обърнаха резултата в своя полза още преди края на първата част с голове на Жордан Варела и Янис Гермуш, дошли след асистенции на Кристиян Балов.

В началото на второто полувреме дебютното попадение с екипа на ЦСКА на Леандро Годой изравни резултата на „Александър Шаламанов“, а „армейците“ останаха с човек по-малко в 70-ата минута след втори жълт картон на Ето’о.

По този начин ЦСКА остава без победа от началото на сезона, а момчетата на Златомир Загорчич имат само една срещу Арда.

Славия е на 11-о място в класирането с пет точки, а ЦСКА е 14-ти с четири.

В следващия кръг след паузата за националните отбори „белите“ гостуват на ЦСКА 1948, а ЦСКА е домакин на Септември.