Н аставникът на Локомотив Пловдив бе много щастлив от класическата победа с 3:0 за неговия отбор срещу Ботев Враца. Специалистът коментира своите впечатления от мача и изрази задоволство от началните минути на двубоя, когато Локомотив реши всичко до 20-тата минута.

"Започнахме много добре. Първите 20 минути бяха отлични. Искахме да направим това. Бе много важна победа за нас. Нашият футбол след 20-тата минута не бе този, който искахме. Трябва да се концентрираме за следващите мачове. Искахме във всеки един мач да играем така. Дори след 3:0 Ботев имаше възможности да се върне в мача. Всеки мач е труден, понякога е необходим и малко късмет. Днес съм доволен, че успяхме да победим. Нуждаем се от качество, Переа вкара много важни голове. Нашите фенове са нашата сила. Дисциплинирани сме и работим много сериозно. Справяме се добре и затова сме на тази позиция. Важното е да работим на всяка една тренировка и всяко едно занимание", каза след срещата Душан Косич.

17-минутна вихрушка отвя Ботев Враца на "Лаута"

Колагата му от Ботев Враца Тодор Симов добави: „Тежки първи 20-30 минути, направихме прекалено много елементарни грешки. Голът във втората минута наклони везните в полза на Локомотив, дадохме им криле, отстъпвахме във всеки компонент. Увереността ни с топката я нямаше, бяхме анализирали противника и трябваше да избегнем непринудените грешки“, започна Симов.

„Те бяха агресивни, ние закъснявахме на моменти. В единоборствата, когато закъснееш, няма как да си агресивен. Оттам ни дойдоха основните проблеми. Трудно е след такова начало, опитаха момчетата, имахме положение да вкараме поне един гол, но като си тръгнал по такъв начин, е трудно да се върнеш“.

