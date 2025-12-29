Л егендата на Ботев Пд Георги Георгиев – Гецата коментира пред „Мач Телеграф“ състоянието на клуба в края на годината. Той е на мнение, че по-трудното вече е минало и е оптимист за бъдещето. „Годината не беше лесна за Ботев. Но трудностите дойдоха още в предишните години. Най-вече заради нещата, които се случваха в клуба и се харчеха безразборно пари. Никой не знаеше от къде идват тези пари. Честно казано очаквах такава трудна година за Ботев. Най-вече заради финансовото състояние на отбора и тежкото наследство. Лошото е, че може да изникват още непредвидени разходи. Сега трябва да се наложат правила и те да се спазват. Едно е да правиш отбор сега и съвсем различно беше през лятото, когато всичко се случваше в движение".

"Да, няма да му е лесно на президента и ръководството, но това е положението. През годините в Ботев играха знайни и незнайни футболисти. Някои от тях изиграха по няколко мача, но пък получаваха солидни заплати. Да, сега трябва да се купят нови играчи и е много добре, че паднаха забраните за трансфери. Сега не бива да се купуват футболисти на килограм, а трябва да се вземат качествени. Попълнения, които да вдигнат конкуренцията и да увеличат класата на отбора. Това го знае най-добре треньорът и ръководството. Дано да няма други задължения“, заяви Георгиев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

