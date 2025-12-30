В етераните на Берое се събраха за традиционното си коледно тържество на стадион "Локомотив" в Стара Загора. Прави впечатление, че Стойчо Младенов присъства на събитието.

"Ветераните на БЕРОЕ събраха зеленото семейство за традиционното коледно тържество на стадион „Локомотив“ в Стара Загора – мястото, където на 24 октомври 1979 г. написахме история с победа 1:0 над Ювентус пред 30 000 души.

На срещата се видяха и герои от онази незабравима европейска вечер, а всички заедно почетоха паметта на съотборниците, които вече не са сред нас. Традициите ни държат заедно – тогава, сега и винаги.

Само Берое!", написаха от клуба.