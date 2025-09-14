Л евски превзе еднолично върха в класирането на Първа лига, след като във второто от трите столични дербита на 8-ия кръг надви в турболентен неделен съспенс 2:1 домакина Локо София.

Така „сините”, които дойдоха в „Надежда” с резервния си бял екип, изпревариха с 2 точки шампиона Лудогорец и го изместиха от първото място.

Головете за 6-ата победа на Левски и лидерските 19 пункта вкараха Евертон Бала (42) и Марин Петков (90+5).

За „червено-черните”, водени от бившия треньор на тима от „Герена” Станислав Генчев, точен бе Диего Рапосо (57).