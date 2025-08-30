Л евски обяви официално на своя сайт привличането на полузащитника Акрам Бурас. Алжирецът подписа договор със „сините“ до лятото на 2028 година.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК „Левски“ подписа договор с полузащитника Акрам Бурас. Контрактът с алжирския футболист е до лятото на 2028 година.

Акрам Бурас е роден на 23 февруари 2002 година в Аин Азел (Алжир). Юноша е на местния „ЕС Сетиф“, с който подписва и първия си професионален договор. В началото на 2021 година преминава в друг алжирски клуб – „Белоуиздад“, за който записва 93 мача и вкарва 6 гола и печели три пъти шампионската титла на Алжир (2020/21, 2021/22 и 2022/23 година) и Купата на старната (2024 година). През лятото на 2024 година преминава в друг местен клуб – „Алжер“, записвайки 38 мача и 4 гола за тима. Печели шампинската титла на Алжир (2024/25 година) и Суперкупата на страната (2025 година).

Полузащитникът има 2 мача за националния отбор на Алжир до 23 години и 2 срещи за селекцията на страната до 20 години.

ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл на „Герена“ Акрам Бурас и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка."