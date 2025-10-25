Л евски не смята да спира в търсенето на футболисти, които да вдигнат още нивото на отбора през зимния сезон и да помогнат в борбата за спечелване на шампионската титла. Емисари на клуба ще пътуват до Нидерландия, където са набелязани няколко футболисти от долните дивизии. Основната цел е намирането на още един халф, който да играе зад нападателите. Засега с тази роля донякъде се справя Мазир Сула, докато Рилдо е твърда резерва.

Както е известно, Левски промени плановете си за селекция, като се насочи към европейския пазар, вместо към този в Южна Америка. Най-вероятната причина за това е изискване на Хулио Веласкес, който предпочита да работи с играчи от по-ниските нива на европейските лиги, вместо такива от зад Океана, които се нуждаят от по-дълъг период на адаптация.

В същото време вчера стана ясно, че от Левски са насочили погледи нашата Втора дивизия. Бразилецът Лео Пимента от Вихрен е хванал окото на „сините“ с изявите си през есента. Интерес към него проявяват и други елитни клубове, сред които и Арда. Главният скаут на Левски Красимир Петров е наблюдавал изявите на Пимента в три двубоя дотук през кампанията. 25-годишният футболист има 5 гола и 1 асистенция през есенния дял. У нас той акостира в началото на годината, след като преди това кариерата му изцяло преминава в Бразилия в местни нискоразредни отбори.

