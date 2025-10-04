Л евски победи с 3:1 Берое в мач от 11-ия кръг на Първа лига. „Сините“ изиграха добър мач, но потрепериха срещу гостите, които бяха почти цяло второ полувреме с човек по-малко. Левски все пак стигна до успеха с два късни гола. Това е осми успех за тима от началото на сезона в първенството.

„Сините“ започнаха мача добре. Гашпер Търдин опита удар, но Артур Мота спаси. В 5-ата минута домакините имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Радослав Кирилов, но сигнал не последва. Левски поведе в 12-ата минута. Мазир Сула изведе Мустафа Сангаре, който вкара с мощен удар. Малко по-късно Сула опита удар, но Мота спаси. Кирилов пък стреля неточно. В края на първото полувреме Кристиан Макун стреля, но Мота отново се справи. Кирилов пропусна още една възможност.

Пет минути след началото на второто полувреме Берое остана с 10 души. Тижан Сона първо получи жълт картон, но след като бе извикан за прегледа ситуацията на ВАР съдията Мариян Гребенчарски го изгони директно. Малко след това пък влезлият като резерва на почивката Алехандро Масого получи контузи и бе заменен от Аугусто Дабо.

Левски натискаше, а Кирилов, Сула и Сангаре пропуснаха още възможности. В 73-ата минута Берое шокира „сините“. Йесид Валбуена изведе Алберто Салидо, който преодоля Светослав Вуцов и отбеляза седмия си гол от началото на сезона.

Минути по-късно Кирилов направи поредния си пропуск за Левски. Треньорът Хулио Веласкес направи тройна смяна, вкарвайки в игра едновременно Асен Митков, Борислав Рупанов и Марин Петков на мястото на Бурас, Сангаре и Сула. В 79-ата минута защитата на Левски отново заспа и изпусна този път Валбуена. Неговият удар обаче бе спасен от Вуцов. В 81-ата минута Левски поведе. Радослав Кирилов даде страхотен пас към Марин Петков, който бе точен отблизо. Две минути по-късно Евертон Бала уцели напречната греда с далечен удар. В добавеното време Гашпер Търдин отбеляза дебютния си гол за „сините“, като засече центриране на Петков от корнер.

Левски е начело в класирането с 26 точки, с 3 повече от ЦСКА 1948. Черно море е на трето място с 22, а Лудогорец е четвърти с 21, но с два мача по-малко.