Л евски пусна в продажба 500 билета с единични цени от 10 лева за предстоящото гостуване на "сините" в Монтана. Двубоят от 16-ия кръг на българското първенство по футбол е на стадион "Огоста" на 23 ноември (неделя) от 17:00 часа. "Билетите за двубоя от 16-ия кръг на Първа лига срещу Монтана са в продажба. Пропуските са налични онлайн на цена от 10 лева", пишат от клуба.

"В неделя, 23 ноември, пропуски ще се продават на касата пред сектора, предназначен за привържениците на Левски, от 15:00 часа до края на първото полувреме на срещата. Цената на билетите ще бъде 12 лева. Ръководството на Монтана отпуска максимално допустимите по наредба 500 билета за "сините" фенове", гласи още съобщението.

Двубоят между Левски и Монтана маркира старта на втория полусезон за двата отбора. В първия мач, изигран на 20 юли, столичани записаха изразителна победа с 5:0. "Сините" водят в класирането с 35 точки и пет повече от ЦСКА 1948. Монтана е на предпоследно място с три пункта пред Добруджа.

