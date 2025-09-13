Н ов спонсор може да влезе в Левски от следващата година, научи „Мач Телеграф“. Българска компания е започнала проучвателни разговори при какви условия и кога може да стане генерален спонсор на „сините“.

Друг важен момент е, че евентуалният нов спонсор има вариант да вземе и част от акциите и така да придобие миноритарен дял от клуба. В момента Наско Сираков държи 86,6 процента от акциите на клуба, а 9,88 % са собственост на сдружението „Левски на левскарите“, което е яростен противник на настоящето ръководството на „сините“. Сред вариантите за бъдещото разпределение на собствеността, е възможният нов спонсор да получи 30 процента от акциите на Сираков.

