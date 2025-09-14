С едмица след като юношите на Левски до 16 години отнесоха със 7:0 кръвния враг ЦСКА, малките им съотборници, родени през 2014, надделяха във вечното дерби с 1:0 на финала на международния турнир по футбол за деца „Дунав Къп“ в Русе.

Надпреварата се проведе през последните три дни на основния терен на спортния комплекс „Дунав“ в квартал „Здравец“.

50 попадения бяха реализирани още в груповата фаза от талантите на петте български и трите румънски тима в надпреварата.

В елиминациите след това не липсваха обрати, красиви попадения и добри намеси на вратарите. В двубоя за трето място младите „дракони“, водени от треньора Вихрен Узузнов, отстъпиха на връстниците с от румънския ФКСБ с 0:3.

Друг комшийски тим - Прогресул - Спартак Букурещ, победи Спартак Варна с 4:2 в мача за петата позиция в крайното класиране. Седми и осми се наредиха съ