Ж ребият за първия кръг от финалната фаза на Купата на България определи Левски да се изправи срещу победителя от двойката Металург Перник и Хебър. Със сигурност тимът от Пазарджик е фаворит. Именно Хебър изхвърли "сините" от турнира преди две години и ако се стигне до подобен мач ще е интересно дали отборът ще вземе реванш.
ЦСКА се падна като гост на победителя от двойката между Черноломец Попово и Севлиево. Носителят на трофея Лудогорец стартира с гостуване на Ловеч или Черноморец Бургас.
Пълният жребий
Загорец Нова Загора - Ботев Враца
Металург Перник/Хебър - Левски
Германея/Фратрия - Арда Кърджали
Бенковски Исперих/Дунав Русе - Локомотив Пловдив
Септември Тервел/Марек - Монтана
Витоша Бистрица/Локомотив Горна Оряховица - Берое
ОФК Хасково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив
Ботев Нови пазар/Спортист Своге - Септември София
Ловеч/ Черноморец Бургас - Лудогорец
Рилски спортист/Беласица - Локомотив София
Ямбол/Вихрен - Спартак Варна
Ком Берковица/Янтра Габрово - ЦСКА 1948
Партизан Червен бряг/Миньор Перник – Черно море
Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
Бдин Видин/Етър Велико Търново - Добруджа
Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия
Мачовете от 1/16-финалите на турнира ще се играят в периода 28-30 октомври 2025. Тези от втори предварителен кръг са в международната пауза през октомври.
А това е жребият за втория предварителен кръг:
Втори предварителен кръг:
Загорец - почива
Металург Перник – Хебър
Германея – Фратрия
Бенковски - Дунав Русе
Септември Тервел – Марек
Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица
ОФК Хасково - Спартак Плевен
Ботев Нови пазар - Спортист Своге
Ловеч - Черноморец Бургас
Рилски спортист - Беласица
Ямбол - Вихрен
Ком Берковица - Янтра Габрово
Партизан Червен бряг - Миньор Перник
Черноломец Попово - Севлиево
Бдин Видин - Етър Велико Търново
Спартак Пловдив - Пирин Благоевград