Ж ребият за първия кръг от финалната фаза на Купата на България определи Левски да се изправи срещу победителя от двойката Металург Перник и Хебър. Със сигурност тимът от Пазарджик е фаворит. Именно Хебър изхвърли "сините" от турнира преди две години и ако се стигне до подобен мач ще е интересно дали отборът ще вземе реванш.

ЦСКА се падна като гост на победителя от двойката между Черноломец Попово и Севлиево. Носителят на трофея Лудогорец стартира с гостуване на Ловеч или Черноморец Бургас.

Пълният жребий

Загорец Нова Загора - Ботев Враца

Металург Перник/Хебър - Левски

Германея/Фратрия - Арда Кърджали

Бенковски Исперих/Дунав Русе - Локомотив Пловдив

Септември Тервел/Марек - Монтана

Витоша Бистрица/Локомотив Горна Оряховица - Берое

ОФК Хасково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив

Ботев Нови пазар/Спортист Своге - Септември София

Ловеч/ Черноморец Бургас - Лудогорец

Рилски спортист/Беласица - Локомотив София

Ямбол/Вихрен - Спартак Варна

Ком Берковица/Янтра Габрово - ЦСКА 1948

Партизан Червен бряг/Миньор Перник – Черно море

Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА

Бдин Видин/Етър Велико Търново - Добруджа

Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия

Мачовете от 1/16-финалите на турнира ще се играят в периода 28-30 октомври 2025. Тези от втори предварителен кръг са в международната пауза през октомври.

А това е жребият за втория предварителен кръг:

Втори предварителен кръг:

Загорец - почива

Металург Перник – Хебър

Германея – Фратрия

Бенковски - Дунав Русе

Септември Тервел – Марек

Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица

ОФК Хасково - Спартак Плевен

Ботев Нови пазар - Спортист Своге

Ловеч - Черноморец Бургас

Рилски спортист - Беласица

Ямбол - Вихрен

Ком Берковица - Янтра Габрово

Партизан Червен бряг - Миньор Перник

Черноломец Попово - Севлиево

Бдин Видин - Етър Велико Търново

Спартак Пловдив - Пирин Благоевград