Л евски излиза днес срещу традиционно труден съперник като Берое, който особено в последните години му създаде доста проблеми. Включително и на „Герена“. В историята на съперничеството между двата тима има доста интересни факти и цифри. Едната от тях е, че днес „сините“ ще преследват юбилеен гол във вратата на този съперник в елита. Първото попадение за Левски в днешния двубой ще бъде под номер 200 срещу „зелените“ в шампионатни двубои. Дебютният гол в срещите между двата отбора е вкаран на 30 май 1954 година. Тогава двубоят е на стадион „Локомотив“ в Стара Загора, а домакините повеждат чрез Петко Янчовски. След това Левски прави пълен обрат и побеждава с 2:1 с голове на Димитър Андонов от дузпа и на Михаил Атанасов. След тази победа следващият шампионатен успех на „сините“ над Берое в града на липите идва чак през 1975-а...

Интересното е, че първото домакинство на Левски срещу Берое в елита е играно на стадион „Българска армия“. „Сините“ по онова време нямат терен, годен за мачове в Първа лига и посрещат „заралии“ в Борисовата градина. Левски бие с 3:0, с първия хеттрик в кариерата на една от най-големите клубни легенди Христо Илиев-Патрата. Така до днес головата разлика от срещите между двата тима е 199-124 за „сините“. Ако играчите на Хулио Веласкес се разпишат днес, Берое ще стане седмият противник, срещу който клубът стига до кота „200“ при отбелязаните голове в елита. Най-много Левски е вкарал на Локомотив Пд – 288 пъти. Следват Славия (272), Ботев Пд (271), Локомотив Сф (255), Черно море (248) и ЦСКА (214).

Друг любопитен факт е, че Левски е спечелил точно 50% от мачовете си срещу Берое. От 122 двубоя „сините“ имат 61 победи, а от другите 61 в 31 се е стигало до равенство, а в 30 случая победители са били старозагорци.

Най-голямата победа на Левски срещу Берое е със 7:2 на 19 декември 1984 година. Друг любопитен факт е, че същия сезон е записана и най-изразителната победа на „зелените“ над „сините“, но тя е служебна. В последния кръг на 22 юни 1985-а е присъдено 3:0 за Берое, тъй като 3 дни по-рано се изиграва скандалния финал за Купата на България между ЦСКА и Левски. Едно от решенията след него е двата отбора да бъдат извадени от първенството и да загубят служебно двубоите си. С тези две точки (толкова се дават за победа) Берое остава в Първа лига, а през следващия сезон става и шампион. Така като изключим тази служебна победа „зелените“ никога не са надделявали над „сините“ с 3 гола разлика. Бяха на път да го направят през есента на 2019-а, когато поведоха с 3:0 на „Герена“. Воденият по онова време от Петър Хубчев обаче тим на Левски се добра до почетен гол чрез аржентинеца Франко Мазурек. И така бе оформено крайното 3:1 за Берое, което е най-изразителният неслужебен успех на старозагорци.

