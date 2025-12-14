П риоритет №1 на селекцията на Левски ще бъде привличането на още един нападател, научи „Мач Телеграф“. И в последната седмица на „Герена“ от зори до здрач са гледали и коментирали играчи, които са им били предложени или са били набелязани от скаутите Красимир Петров и Георги Коруджиев по време на техните мисии в Нидерландия, Франция и Португалия. От лятото Хулио Веласкес настоява за по-лек нападател, който да умее да вкарва.

Смяташе се, че на „Герена“ може да решат този въпрос с привличането на Шанде от Спартак, но се появиха информации, че той най-вероятно ще продължи кариерата си в ЦСКА 1948. Бразилецът бе забелязан на стадиона в Бистрица, където е води и преговори за условията си.

„Сините“ искат да имат конкурент на Мустафа Сангаре, дори и той да остане. Националът на Мали през лятото прие да остане на „Герена“ вместо да бъде продаден в Египет с условието, че ще бъде пуснат при добра оферта през зимата. Твърди се обаче, че в момента въобще не мисли за трансфери, защото бил много щастлив, че „сините“ са на първо място и искал да остане. Левски разполага и с Борислав Рупанов, но на „Герена“ са наясно, че трябва да разполагат с по-сериозна мощ в атака, ако искат да запазят първото си място през пролетта.

