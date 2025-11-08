Л евият бек на Левски Майкон е предизвикал интереса на състезаващите се в Ла Лига Бетис и Алавес, съобщава авторитетното испанско издание „Ас“.

Информацията допълва, че „сините“ са получили запитване за цената на 25-годишния бразилец, а отговорът е бил – 4 милиона евро.

Известният спортен сайт твърди, че интерес към Майкон има още от страна на отбори от Франция, Италия и такива от арабските държави.

Левият бек е обвързан с договорно с Левски до лятото на 2027 г., а според Transfermarkt цената ме е 2,5 милиона евро. От началото на сезона бразилецът е един от най-силно представящите се играчи на „сините“. Той е взел участие в общо 21 мача от всички турнири, в които е вкарал 2 гола и е направил 2 асистенции.