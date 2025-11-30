С едем е добро число! Дядо Коледа дойде по-рано на "Герена", а Левски за пръв път от много години насам ще зимува на първо място. Това се случи, след като четата на Хулио Веласкес преби Септември - 7:0! Но не всичко бе по ноти.
Левски трепери доста до 36-ата минута, когато Валентин Озорнвафор си вкара автогол. Малко след това Кубрат Йонашчъ бе изгонен, а останалото бе за статистиката. Мазир Сула вкара първите си голове в Първа лига, а и Рилдо се отпуши. Марин Петков и Макун оформиха крайното 7:0.