Левски започна силно сезона и влиза в днешното гостуване срещу Локомотив Пд на „Лаута“ като един от фаворитите за титлата. Въпреки това обаче все още футболистите на Хулио Веласкес нямат спечелен мач извън София. Не са и играли кой знае колко често далеч от столицата – само веднъж. Става дума за гостуването на Ботев Вр под Околчица, което приключи 0:0. Останалите мачове на чужд терен все бяха в София – победи с 2:1 над Септември и над Локомотив Сф, като дори и те дойдоха доста трудно и с късни победни голове. Така че въпреки добрата форма от началото на първенството, „сините“ все още не са доказали, че могат да бъдат убедителни в провинцията.

А днешният съперник – Локомотив Пд, изглежда напълно подходящ, за да запише Левски първи успех извън София. Именно „смърфовете“ са отборът, срещу когото най-често е идвала дебютната победа в провинцията за сезона. Това се е случило цели 11 пъти. Така беше и през миналия сезон. Тогава визитата на „Лаута“ беше първият мач на Левски, който според програмата трябваше да се играе извън София. В първите два кръга тимът, воден тогава от Станислав Генчев, разби Локо Сф с 6:1 в „Надежда“, а във втория помете Ботев Вр с 4:0 на „Герена“. Така дойде 3-ят кръг на „Лаута“, в който Локомотив Пд бе победен с 2:0. Точни бяха Асими Фадига в началото и Мустафа Сангаре при контраатака в края на мача. Както вече стана дума „смърфовете“ са първият победен съперник от Левски в провинцията в общо 11 сезона.

Първите два са още във времената на Националната футболна дивизия, когато пловдивчани носят името Спортклуб. Става дума за сезоните 1938/39 и 1939/40. И двата пъти това е с резултат 1:0. След повторното и окончателно формиране на „А“ група – през сезон 1948/49, в първите й два сезона дебютният успех на Левски в провинцията пак идва под тепетата срещу „черно-белите“. През 1948/49 победата е с 1:0, а съперникът се нарича Славия Пловдив. През следващия сезон тимът се състезава под името Торпедо Пловдив, а Левски този път го разгромява с 4:0.

Останалите първенства, в които първата победа за Левски извън София е над Локомотив Пд, са през 1978/79 с 1:0, през 1983/84 с 3:0, 1995/96 с 1:0, 1996/97 с 2:0, 1998/99 с 2:1, 2005/06 с 4:2 и през 2008/09 с 3:2.

Любопитни факти има и по отношение на това, в кой мач на Левски от първенството идва първата победа в провинцията. Ако стане днес, ще е чак в 9-я. За последните 34 години по-късно от 9-я тя е идвала само веднъж. Става дума за 2021/22. Тогава Левски много дълго време не можеше да спечели в провинцията, а победите като гост, колкото и да бяха малко, все бяха в столични дербита. Тогава първият триумф дойде чак в 25-я кръг – с 3:0 над Пирин в Благоевград. Дотогава Левски не успя срещу Ботев Вр (0:2), Ботев Пд (1:3), Локо Пд (2:2), Черно море (0:1), Арда (0:0), Берое (1:1) и Лудогорец (1:2).

Друг любопитен факт е, че Левски има едно цяло първенство в историята си, през което не е побеждавало в провинцията. Става дума за първия сезон в Националната футболна дивизия – 1937/38. Тогава тя се състои от 10 клуба, а София и провинцията са представени на паритетен принцип – по 5 отбора. В петте визити Левски губи от Тича и Владислав във Варна съответно с 0:1 и 1:3, от Ямбол (тогава Георги Дражев Ямбол) с 0:2, Ботев Пд 1:3 и прави равен Левски Русе 1:1.

Друг много слаб сезон е 1980/81, когато от 15 гостувания Левски има само един успех – над Пирин в Благоевград с 3:0.

