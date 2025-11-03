Л око София съвсем отчая Берое, след като го победи с 3:1 като гост в 14-я кръг на Първа лига. Така Берое вече няма победа в пет поредни мача като включим разгром от ЦСКА и резила срещу Витоша Бистрица за Купата на България. Локо София пък най-после победи. "Железничарите" нямаха успех в девет поредни двубой в първенството.

Всичко по-интересно се случи през второто полувреме. Локомотив София поведе в резултата в 49-ата минута. Намеса от футболист на Берое изпрати топката в краката на Кауе Карузо, който потърси комбинация със свой съотборник, но Факундо Костантини свърши работа за гостите, вкарвайки топката в собствената си врата. В 62-ата минута Карузо центрира в наказателното поле, където Красимир Станоев остана под топката, но тя стигна до Патрик-Габриел Галчев и той я прати във вратата на Берое.

Домакините върнаха един гол в 76-ата минута, когато Салидо затрудни Бидунга да изчисти и топката стигна до Йесид Валбуена, който въпреки че не стреля силно, успя да вкара дебютния си гол с екипа на Берое. В добавеното време на срещата Артур Мота се включи в атака в търсене на изравняването и след като Бидунга поде контра за Локо Сф, подаде към Октавио, а бившият играч на Берое прати топката в опразената врата.

