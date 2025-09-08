Крист Н"Да Лонгвил, вече е част от Локо Пд.

Л окомотив Пловдив подписа тригодишен договор с крилото Крист Н'Да Лонгвил, съобщават от футболния клуб. Той е привлечен с трансфер от ФК Старс Олимпик.

Крист Лонгвил e роден на 30 юни 2006 година в Кот д'Ивоар. През своята кариера се е състезавал за ФК Старс Олимпик. Младият талант е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка - Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на надпреварата.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Крист Лонгвил с екипа на "черно-белите"!", пишат от клуба.