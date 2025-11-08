Л окомотив Пловдив победи с 1:0 Берое в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Адриан Кова вкара единствения гол в двубоя.

С успеха Локомотив излезе на трето място във временното класиране. Поражението пък е трето за Берое в последните 4 мача в първенството, в които тимът от Стара Загора няма успех.

Домакините започнаха мача по-добре. Жулиен Лами стреля, но Артур Мота спаси. Малко след това Хуан Переа опита удар, но не уцели вратата. В 11-ата минута Берое пропусна страхотна възможност. Алберто Салидо бе изведен срещу вратаря Боян Милосавлевич, който успя да го спре и спаси удара му.

Локомотив продължи да атакува по-често, а в 36-ата минута поведе. Парвиз Умарбаев изведе Адриан Кова, който се разписа с хубав удар в близкия ъгъл на Монта.

След почивката и двата тима рядко създаваха шансове. В 65-ата минута Берое остана с 10 души след втори жълт картон на Йесид Валбуена. В 83-ата минута Франсиско Политано бе близо до втори гол за Локомотив, но Мота отрази удара му.

Локомотив е трети с 27 точки, Берое е 12-и с 14.