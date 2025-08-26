Л удогорец официално обяви трансфера на френския си халф Мунир Шуиар в шампиона на Мароко - Ренесанс Беркан, за който пръв "Мач Телеграф" писа.

В понеделник вечерта двата тима финализираха успешно преговорите, като играчът пристигна в едноимения африкански град и премина медицински изследвания. "Орлите" ще приберат солидна сума от сделката, като запазват процент при следващ трансфер на играча, съобщава сайтът на "орлите".

Мунир Шуиар бе привлечен в Лудогорец през септември 2023 година от турския Истанбул Башакшехир. Впоследствие полузащитникът бе преотстъпен първо на френския Амиен, а след това на швейцарския Цюрих.

Мунир се завърна в Лудогорец през юни и от началото на сезона записа 10 мача с две асистенции в efbet Лига и квалификациите на Шампионската лига и Лига Европа.

ПФК Лудогорец пожелава успех на Мунир Шуиар в новия му клуб!, пише още в официалната страница на разградчани.