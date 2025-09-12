В първия мач след раздялата си с Ивелин Попов, начело с капитанстващия за негова сметка Тодор Неделев, Ботев Пловдив претърпя домакинско поражение с 0:1 от новака в Първа лига Монтана.

Във втория мач от 8-ия кръг на родния елит тимът от Северозапада, воден от училия се на занаят при Стойчо Младенов в ЦСКА треньор Анатоли Нанков, изтръгна 3-тия си успех за кампанията.

Гола вкара нигериецът Филип Ежике в 72-рата минута, попарвайки „Колежа” за общо 5-ата загуба на „канарчетата” от началото на кампанията.

Ботев е на последното място в класирането с 4 точки, колкото имат още Спартак Варна и третият отзад напред гранд ЦСКА.