Танчо Калпаков загуби баража с Ботев Вр през миналия сезон, но сега отново ще е начело на Марек.

Т анчо Калпаков, който доскоро бе начело на елитния Монтана, се завърна в Марек. Той заменя Петър Колев начело на дупничани.

Ето какво написаха от клуба:

"Танчо Калпаков се завръща начело на Марек

Добре дошъл отново в Марек на Танчо Калпаков! Специалистът от Панагюрище застава начело на нашия отбор за втори път. Той подписа договор с клуба и заменя на поста старши треньор Петър Колев.

Танчо Калпаков вече бе наставник на Марек в два последователни сезона. През 2022/2023 г. нашият тим, воден от Калпаков, спечели убедително Югозападната Трета лига, за да влезе в професионалния футбол. През 2023/2024 г. Марек с Танчо Калпаков игра бараж за влизане в елита, загубен драматично с дузпи от Ботев Враца като гост под Околчица", написаха от Марек.