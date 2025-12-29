Л евски обяви официално чрез своята страница във Фейсбук раздялата с един от чуждестранните си полузащитници. Става дума за Патрик Мислович, като двете страни прекратиха своите взаимоотношения по взаимно съгласие.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК „Левски“ и Патрик Мислович прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. Словашкият полузащитник се присъедини към „Левски“ в началото на 2024 година. Със синята фланелка изигра 46 мача и отбеляза 2 гола. Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ изказват своята благодарност на Патрик Мислович за проявения професионализъм и всеотдайност със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи."

