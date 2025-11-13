Ш отландска съдийска бригада ще ръководи световната квалификация от група "Е" между националните отбори на Турция и България, която ще се играе в събота (15 ноември) от 19:00 часа на стадиона в Бурса, известен като "Спортен комплекс Ататюрк". 34-годишният Ник Уолш ще бъде главен арбитър, а негови помощници ще бъдат Франсис Конър и Даниел Макфърлейн. Четвърти рефер е Доналд Робъртсън, а шотландци са и двамата отговорници за системата за видеоповторения (ВАР). Главен ВАР съдия е Андрю Далас, а като асистент за ВАР ще помага Стивън Маклийн.

Макар и да е много млад, Уолш е международен съдия вече осем години. Любопитното е, че често се замесва в скандали и е атакуван от треньорите след края на срещите. Особено сериозен гняв има срещу него през 2024/25, когато последователно е критикуван от Филип Клеман (мениджър на Рейнджърс тогава) заради отменен гол срещу Селтик, от Гурбан Гурбанов (на Карабах) заради два червени картона на негови футболисти и от Дерек Макинис от Килмарнък заради поведението му в мача със Селтик за Купата на Шотландия. През този сезон е ръководил общо 15 мача – 11 в Шотландия и 4 в Европа, в които е показал 75 жълти картона и e отсъдил 5 дузпи.

Българската връзка с него е от 2021 година, когато свири два мача на клубове в евротурнирите. На 5-и август ръководи срещата Локомотив (Пловдив) – Копенхаген (1:1), а на 9-и декември отново идва в България и е главен арбитър на срещата ЦСКА – Рома (2:3).