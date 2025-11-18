М ладежкият национален отбор на България до 21 години загуби с минималното 0:1 от Шотландия като гост в квалификационен мач за Европейското първенство през 2027 година. По този начин селекцията на Тодор Янчев остава на четвъртата позиция в Група „B“ с актив от 7 точки, на три зад „гайдарите“ и Чехия. Лидер в таблицата е Португалия с 13 точки.

България започна по-активно мача и имаше нелоши възможности в началото. В петата минута Раури Адамс спаси удар на Никола Илиев, а в 12-ата се справи с опасен шут на Кристиян Балов. В 36-ата минута Шотландия получи спорна дузпа за нарушение на Теодор Иванов срещу Конър Алън. Зад топката застана Адедире Мебуде, който с техничен удар преодоля Пламен Андреев за 1:0.

През второто полувреме темпото на игра бе ниско и сериозните положения липсваха и пред двете врати. Голове до края на срещата не паднаха и младежите на България загубиха с 0:1.

Състав на България U21: 1. Пламен Андреев, 15. Димитър Папазов, 4. Тодор Павлов, 14. Теодор Иванов, 5.Михаил Полендаков, 21. Петко Панайотов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 18. Кристиян Балов, 10. Никола Илиев, 9. Борислав Рупанов