Н ационалът Георги Миланов отбеляза гол за Динамо Букурещ при равенството 1:1 срещу Фарул Констанца в мач от 10-ия кръг на румънското първенство.

33-годишният бивш халф на Литекс и Левски откри резултата с глава в 8-ата минута.

За Миланов попадението е първо с екипа на Динамо Букурещ от 4 май 2024-та, когато се разписа за 3:3 с Клуж.

Хиксът пък беляза край победната серия от 3 поредни срещи на „червените кучета”, които с 19 точки заемат трето място в класирането, а лидер е Университатя Крайова с 23.

Любопитна подробност е, че треньор на Фарул Констанца е бившият нападател на ЦСКА Янис Зику, който се изкефи в 64-тата минута, когато подопечните му изравниха на Динамо чрез Диого Рамальо.