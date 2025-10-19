Н ационалният отбор до 15 години записа втори пореден успех на приятелския турнир, който е под егидата на УЕФА. "Лъвчетата" се наложиха с 2:0 над връстниците си от Словакия. В надпреварата участват още Полша и Литва. Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата чрез Даниел Лилковски и Йоан Йорданов.

В откриващия за надпреварата мач „лъвчетата“ спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3. От 16.00 часа днес е двубоят Литва U15 – Полша U15, а в заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а България ще играе от 11.00 часа с Полша U15.