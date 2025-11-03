Т реска за билети: Феновете на Левски почти изкупиха пропуските Предварителната продажба на билети за дербито между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на efbet Лига отбеляза голям успех сред привържениците на „сините".

Почти цялата квота от билети, предназначена за привържениците на Левски, е разпродадена, като само за няколко дни са реализирани 15 215 пропуска.

Налични остават едва малко над 2400 места. Сектор "А" е изчерпан изцяло, а свободни места за феновете на Левски са достъпни единствено в Сектор "Б". Голямото дерби между Левски и ЦСКА е на 8 ноември, 15:00 часа, на Националния стадион "Васил Левски".

