"Играхме добре. Поздравявам момчетата", започна треньорът на Монтана Анатолий Нанков, след което избухна по адрес на съдиите. "На мен ми омръзна да си мълча. Вместо да затворим мача за 0:2, имахме две-три положения, дузпа на Витиньо, не знам защо главният съдия се направи на разсеян. Жалко за момчетата. Стараха се, бориха се, до последно бяха по-добрият отбор на терена. Гадното е, че точки не печелим”, ядоса се бившият национал.

"Ако беше обратната ситуация, Попов може би нямаше да се замисли въобще”, добави треньорът на Монтана. “Защо има ВАР за всеки мач? Защо има ВАР? Тогава да си играем, както преди, както преди 20 години”, продължи той. “То се вижда, че е чиста дузпа, а даваме картон за симулация. Какво да кажа на това момче? Доволен съм, че нашият отбор играе футбол. Жалко, че не печелим точки. Днес заслужавахме”, каза още Нанков и допълни, че ще използва паузата за първенството, за да се яви на семинар за съдии.