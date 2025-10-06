Н ападателят на Левски Мустафа Сангаре даде култовата си маска на своя съотборник Акрам Бурас. Това се случи в съблекалнята след мача с Берое, спечелен с 3:1. В тази среща Сангаре вкара гол, а Бурас отново игра на добро ниво. Алжирецът все още търси първия си гол с екипа на Левски и явно Сангаре се надява да му помогне, давайки маската си, дори и само за една снимка.

Както е известно, Мусатафа беше повикан в националния отбор на Мали за предстоящите световни квалификации в зона Африка. Той попадна в списъка за гостуването на Чад и домакинството на Мадагаскар. Първата среща е на 8 октомври, а втората е на 12 октомври. Все още Сангаре няма гол за националния отбор на Мали, но формата му в Първа лига се подобрява с всеки изминал двубой. Той се разписа в последните два мача на „сините“. Първо Сангаре донесе победата с 1:0 над Ботев Пловдив на „Колежа“, а вчера откри резултата при успеха с 3:1 над Берое на „Герена“. Този сезон Мустафа има 4 гола в родния елит, както и един в Лига Европа.

