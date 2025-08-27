Н овостроящият се стадион на ЦСКА буквално светна. Това стана видно от снимки в профила на My Sofia във Фейсбук.

Работата по изграждането на съоръжението в Борисовата градина върви с пълна сила, като грубият строеж трябва да е готов съвсем скоро.

Успоредно с това, непрекъснато на площадката се появяват нови елементи. Такива са ЛЕД телата, които бяха монтирани зад сектор „В” и служат за осветяването на фасадата на съоръжението. Те ще позволяват златистият външен вид на „Армията“ да става в изконния за клуба червен цвят, а и не само.

Пробването на фасадното осветление на стадиона се превърна в атракция в Борисовата градина.