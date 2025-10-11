Р атко Достанич е новият старши треньор на Славия, обявиха от клуба. Сърбинът застава начело на „белите“ за трети път в кариерата си. Той идва в клуба, след като по-рано днес напусна школата на Локомотив София.

Достанич поема тима на мястото на Златомир Загорчич, който подаде оставка по-рано днес. В кариерата си Достанич беше и треньор на Левски.

Ето какво написаха от Славия:

Ратко Достанич е новият старши треньор на Славия. Той заменя Златомир Загорчич, който подаде оставка и тя беше приета от клубното ръководство.

Достанич до момента беше шеф на школата в Локомотив (София), а сега се завръща при „белите“ за трети период като наставник. Сърбинът работи на стадион „Александър Шаламанов“ през сезон 2003-2004 и 2006 година.

Помощниците в щаба на Ратко Достанич в Славия ще бъдат обявени в близко бъдеще.