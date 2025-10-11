Д иректорът на Детско-юношеската школа на Локомотив София Ратко Достанич изненадващо напусна клуба, съобщиха от клуба. В информацията се посочва, че сърбинът вчера е изразил желание да си тръгне и това е прието с изненада и разочарование в "Надежда".

"Ръководството на Локомотив (София) съобщава, че Ратко Достанич от утре няма да е част от клуба. Вчера сърбинът изрази това свое желание на среща лично с президента Веселин Стоянов. За всички в Локомотив новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко поставено условие. От колегиалност няма да ги споделим, но скоро “червено-черната” общност ще разбере повече. Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие. Ръководството на Локомотив (София) пожелава на Ратко Достанич здраве занапред", се казва в съобщението на клуба.

Според БТА, Ратко Достанич ще заеме треньорския пост в Славия, който днес бе овакантен след напускането на Златомир Загорчич. Очаква се Достанич да бъде назначен начело на "белите" в понеделник и да започне третия си престой в клуба от "Овча Купел". Той бе начело на Славия през 2003-04, а след това и през 2006 г.