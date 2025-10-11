С тарши треньорът Славия Златомир Загорчич подаде оставка и ръководството на клуба я прие.

"Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на Славия след контролата с Ботев Враца и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота", се казва в съобщението в официалния сайт на столичани.

Загорчич има три периода начело на "белите" (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 година). С него тимът спечели купата на България през 2018 година и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-2020.

"Това са най-големите постижения на Славия през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа. ПФК Славия благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към "бялата" идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия", пише още в официалния сайт на "белите".

Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено официално на пресконференция.

Очаква се следващият треньор на Славия да бъде Ратко Достанич, който днес напусна Локомотив София.

Иначе Славия завърши наравно 3:3 у дома с Ботев (Враца) в приятелски мач на стадион "Александър Шаламанов". Гостите поведоха чрез Милен Стоев в 23-ата минута, но Тони Тасев изравни след точно половин час игра. Даниел Генов и Данило Полонски отбелязаха още два гола за Ботев до края на първото полувреме. "Белите" изравниха след попаденията на появилите се в игра от пейката Емил Стоев и Янис Гермуш съответно в 68-ата и 71-ата минута.