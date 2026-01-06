Л егендарният певец Елтън Джон се завърна към жестокия си навик да измъчва всички близки с титаничния си нрав, а Radar Online може да разкрие, че това оказва сериозно напрежение върху 11-годишния му брак с всеотдайния съпруг Дейвид Фърниш.

78-годишният изпълнител, който се възстановява от здравословни проблеми, които са изложили живота му на сериозна опасност през последните години, изпитва търпението на близките си и на 63-годишния Фърниш, които са на път да избегнат гнева му 24/7.

Всички се опитват да представят това в положителна светлина, но става все по-трудно и по-трудно да понасям ужасните му изблици на гняв“, каза вътрешен човек. „Да, чудесно е, че отново е навън, но това не компенсира лошото му поведение. Избухванията са един след друг, най-малкото нещо може да го изнерви. Целият този гняв не може да е добър за кръвното му налягане“, добави той.

Лошото настроение на певеца беше напълно демонстрирано в началото на ноември на церемония в Лос Анджелис в памет на легендата на Beach Boys Брайън Уилсън, който почина по-рано тази година на 82-годишна възраст след дълга битка с деменция. Източници твърдят, че Джон е полудял, тъй като шоуто е закъснявало, крещейки: „Какво ви става, хора? Никой не знае какво прави. Самолетът ми чака!“.

Предишните скандали на Джон включват скандалния му изблик от 1999 г. на Тина Търнър, след като тя го посъветва как трябва да свири на пиано, и избухването му през 2015 г. на охранители, защото казали на феновете, че нямат право да вдигат ръце във въздуха.