М инистърът на младежта и спорта Иван Пешев обяви, че се търси терен за изграждането на нов национален стадион в София.

„Категорично съм на мнение, че трябва и това е залегнало в управленската програма на кабинета – да изградим нов национален стадион. С работната група в момента работим, локализирани са четири терена. В работната група са представители на регионалното министерство, на столична община, на футболния cъюз. И когато изберем един от тези четири терена, който да отговаря на всички изисквания, ще търсим вече механизми за неговото финансиране“, каза Пешев пред БНТ.

Той коментира и темата с футболното хулиганство.

„Още март месец, при инцидент с феновете на Локо Пд, призовах и направихме срещи с БФC, с МВР, така прословутият закон за спортното хулиганство да бъде максимално бързо приет. Случи се отново преди две седмици в Пловдив, пак с фенове на Локомотив и на Ботев. Радвам се, че народните представители така бързо успяха в рамките на една седмица да прекарат закона на първо четене, надявам се да бъде максимално бързо приет и на второ четене, за да можем да се справим по-адекватно с футболното и спортното хулиганство“, завърши министърът.