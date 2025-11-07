С тарши треньорът на Добруджа – Атанас Атанасов, беше много разочарован след загубата с 1:2 в гостуването на Ботев Пловдив от 15-ия кръг на шампионата. „За пореден път се бием сами. Да, сбъркахме, имаше обратен тъч, но имаше после и други грешки. Получихме гол, но имаше време след това. Тази глупост на Ди Матео не знам с каква глупост граничи. Питах го какво печели, като си оправя чорапите 10 секунди. Ние не искахме да бавим времето, защото търсехме победа. Ботев не ни е надиграл, защото ние и с 10 човека имахме положения и можехме да изравним. Влагаме се, но идва нещо елементарно и проваля мача“, започна Атанасов минути след края на мача в Пловдив.

Ботев Пд обърна десет от Добруджа

Орела говори повече за червения картон на халфа Ди Матео Ловрич: „Той се извинява в съблекалнята, че сбърка. Това не топли никой, не е да си ме настъпил в рейса и да ми се извиняваш. Това не може да се прави от професионален футболист, още повече чужденец. Ние не искаме да бавим играта, искаме да играем футбол. Точките са ни важни, но трябва да ги вземаме така, както искам аз“.

„При всички положения, в предния мач срещу Спартак Варна стояхме така. Бяхме ги разучили и им се противопоставяме. Особено първото полувреме се представихме силно, но играхме добре и второто полувреме, докато не дойде голът и червеният картон. За червения картон какво да коментирам повече“, завърши треньорът на Добруджа.

