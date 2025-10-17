О тборът на Пирин Благоевград гостува на Хебър Пазарджик в среща от 12-ия кръг на Втора професионална лига. Старши-треньорът Христо Арангелов няма да може да разчита на контузения Лазар Боянов, който пропуска срещата. Клубът също така информира, че Георги Търтов, който се състезаваше за Пирин с аматьорски статут, по свое желание е решил да се раздели с отбора. Ръководството на клуба му благодари за съвместната работа и му пожелава успех занапред.

Двубоят ще се проведе в събота, 18 октомври, от 16:00 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Преди този кръг „орлетата“ заемат място в средата на класирането и ще търсят успешен резултат, който да ги доближи до челната част на таблицата.

