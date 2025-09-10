О т ЦСКА пуснаха билетите за предстоящото домакинство на Септември София от 8-ия кръг на елита. Любопитно е, че воденият от Стамен Белчев тим влиза в мача на „Васил Левски“ с 2 т. повече от "армейците", макар да има и изигран мач повече.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Армейци, билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Септември от 8-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 13 септември (събота) от 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 12 септември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 13 септември (работно време 13:00 ч. – до края на първото полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и онлайн ТУК.

ВАЖНО!

За този двубой притежателите на абонаментни карти „ВИП+паркинг“ ще могат да използват паркинга пред сектор Б на Националния стадион срещу показване на абонаментната си карта.

В деня на мача (13 септември) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 13:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени единствено онлайн.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 19:15 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 12 септември (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 1 на Сектор А в 19:00 ч.“.