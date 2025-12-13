Испанският голмайстор на Берое Алберто Салидо, формиран в престижни академии като тези на Атлетико Мадрид, Леганес и Майорка, изживява най-силния си сезон като професионалист и вече е едно от най-търсените имена на зимния трансферен пазар, пише авторитетното издание Marcа.

Влиянието на нападателя в Берое е безспорно: отборът е отбелязал 16 гола в първенството, а Салидо е участвал в 13 от тях, с 9 попадения и 4 асистенции. Прякото му участие в 81% от головете го превръща не само в абсолютната референция за отбора от Стара Загора, но и в един от най-влиятелните играчи в цялото първенство.

Това представяне умножи стойността му. Според базата данни на Transfermarkt, настоящата му оценка възлиза на 900 000 евро, което е отражение на скока в представянето му през последните месеци. И пазарът вече реагира. Няколко европейски клуба са установили контакти и представят оферти за привличането му още тази зима – опция, която от обкръжението му виждат като все по-вероятна.

Интересът към него идва от различни посоки. Отбори от няколко европейски държави – Гърция, Белгия и Нидерландия вече са отправили запитвания.

