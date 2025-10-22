З а 15-годишния си период в елита Лудогорец се облече в някои характеристики, категорично различаващи го от заобикалящия футболен пейзаж. Една от тях бе присъствието на бързи, технични, агресивни и резултатни крила, които маркират стила на „орлите“. Именно играчите на двата фланга са в основата на това Лудогорец да бъде толкова непредвидим в офанзивен план през годините и да вкарва толкова много голове.

В момента това не е така...

Треньорът на разградчани Руи Мота оряза крилата на „орлите“ и лиши отбора от основната му движеща сила в атака. Най-скъпият играч в елита, който в продължение на три сезона бе движеща сила в отбора – Бърнард Текпетей, в момента е бледа сянка на себе си. Най-проспериращият играч на „орлите“ през миналия сезон, който изглеждаше като бъдещият осемцифрен трансфер – Ерик Маркус, също е неузнаваемо слаб и е вкарал един гол от началото на сезона. Един от най-способните български играчи - Станислав Иванов, няма нищо общо с това, което показваше в Арда миналия сезон. Най-постоянно играещото през миналия шампионат крило – Кайо Видал, дори не се е разписал при Руи Мота. За повече от три месеца този сезон крилата на „орлите“ са се разписали мизерните 5 пъти. Вече стана дума, че Маркус има едно попадение, а с по две са Стаси и Текпетей. През всички тези години треньорите на Лудогорец е трябвало с мъка да решават от кое крило, намиращо се в топформа, да се лишат, докато сега Мота трябва да избере двама по-малко слаби за титуляри.

Петте гола от крилата на Лудогорец са едва 16% от всички 30 попадения на тима през сезона. Тук калкулацията върви в две посоки – единият фокус е върху малкия дял голове на фланговите играчи спрямо общия брой, а другият е, че малкото голове на крилата свалят фатално резултатността на отбора.

През миналия сезон цели седем флангови играчи на тима се бяха разписали като най-резултатен бе Ерик Маркус с 9 попадения, следваха го Видал с 8, Рик с 6, Делев с 4, Текпетей с 3, Русев с 2 и Емерсон с едно. Така общият брой стигна 33, а процентът от всички попадения бе двойно по-голям от настоящия – 32,3%.

Ако връщаме лентата назад, то работата на крилата е още по-изумителна. През сезон 2023/24 на тяхната сметка тежат 39 гола, като най-ключова е ролята на Текпетей с 15 попадения. Година по-рано дясното крило Кирил Десподов вкара 19 попадения, а наред с него с голове се отчетоха Текпетей (10), Делев (8), Рик (6), Видал (5) и Жоржиньо (1). Общият брой удари 49, като това представляваше 41,9% от всички голове на разградчани.

Що се отнася до процента, то сезон 2019/20 е най-впечатляващият. Тогава с най-добри показатели са Чибота с 13 гола и Лукоки с 10, които заедно с Жоржиньо, Вандерсон, Битон и Бакалов имат 43 попадения, а това представлява 45,3% от всички 95.

Най-много до досегашния пък се доближава сезон 2020/21, когато тимът първо бе воден от Валдас Дамбраускас, а после от Павел Върба. Тогава отборът реализира скромните за стандартите си 84 попадения във всички турнири. С шестте си гола Десподов бе най-резултатното крило, а с добавените от Чибота, Текпетей, Вандерсон и Жоржиньо общият им брой бе 19. Това бяха 22,6% от всички голове или с 6% по-голям дял от настоящия. Ако трябва да отличим отделни изпълнители, то в три от сезоните най-резултатен флангови играч бе Кирил Десподов, който записа 39 гола на сметката си.

