Сръбският халф Петър Станич бързо се наложи в Лудогорец и вече е ключов играч на тима и голмайстор на Лига Европа до момента. Той говори пред сръбския "Спортал" за ситуацията в Лудогорец и Първа лига. Халфът призна, че мечтае за покана за националния отбор след силните му изяви за "орлите".

- Календарната година приключи, Лудогорец завърши годината с победа, доволен ли си?

- Да, да. Особено след като започнахме малко по-турбулентно. Резултатите не бяха в наша полза, бяхме дошли много наши играчи, но завършихме добре годината.

- Последният мач в Лига Европа беше срещу ПАОК и завърши 3:3 с твой гол, успя ли да размениш няколко думи с Андрия Живкович?

- Разговаряхме малко преди и след мача, за съжаление, той беше контузен. Не игра от началото. Беше футболен спектакъл това 3:3. Жалко, че не победихме. Допуснахме изравняване в последните минути, а голът се гледаше пет-шест минути от ВАР, което допълнително разгорещи нещата. Добър мач, но ако бяхме победили, шансовете ни да продължим щяха да са огромни. И с този хикс обаче не са малки.

- Завърши календарната година и с гол в българското първенство, можеше ли да има по-красив край на годината за теб?

- Дори аз да бях писал сценария, нямаше да е по-добре. Този гол и убедителната победа, това ни трябваше, тъй като планът ни е, разбира се, да настигнем Левски и да спечелим титлата в края на годината, така че не можеше да бъде по-добре.

- Отбеляза 10 гола за Лудогорец, очакваше ли такъв развой на ситуацията, когато се премести в България?

- Не мога да кажа, че не съм. Може би не очаквах нещата да станат толкова бързо. Направих стъпката "Лудогорец", защото знаех каква е целта на този проект - добри резултати във всеки мач. Отидох там точно, за да помогна на отбора и с голове, и с игра. Може би се случи доста бързо, но го очаквах. Иначе България е много подобна на Сърбия, що се отнася до култура и всичко останало. Плюс е, че има море, така че през първите няколко месеца ходих и там. Красиво е, Разград е малък град сред планини и е спокоен. Отличен за фокусиране върху футбола.

- На какъв език общувате на тренировка?

- Шегуваме се, че в съблекалнята на Лудогорец по-скоро ще научиш испански и португалски, отколкото български, защото наистина има много бразилци, испанци и португалци. Иначе общуваме предимно на английски. Няколко човека не го говорят, но имаме и преводач.

- Вкара три гола в мача със Селта...

- Беше страхотно усещане. Бяха ни отписали преди мача и тогава изненадахме всички. В един момент водехме с 3:0, така че шокът беше още по-голям. Малко ни свършиха силите накрая, те все пак играят по-бърз футбол и имат сили да са активни 90 минути. Малко ни надбягаха в края, но наистина през първите 70 минути, мога спокойно да кажа, че надиграхме Селта, което се вижда от резултата и не само от тези голове.

- Бяхте ли наясно какво сте направили ти и клубът?

- Не бяхме, едва на сутринта, когато погледнеш картината и обобщиш впечатленията, след мача никой не беше наясно какво сме направили.

- Ти си голмайстор номер едно в Лига Европа – това напрежение ли е или допълнителен мотивация?

- Звучи добре. Абсолютно второто, защото наистина тази година се чувстваме много добре като отбор. Който ни е следил, може да види, че тези седем точки абсолютно ги заслужаваме, ако не и повече, защото нещастно загубихме няколко точки.

Цялото интервю четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

